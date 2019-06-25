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ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту

В апреле показатель вырос по сравнению с мартовским на 8% и достиг $4,8 млрд
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с мартом на 8% и достиг $4,8 млрд. Такие данные содержатся в опубликованном "Вестнике Банка России".

Спрос населения, в том числе на доллары США в апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3%, до $2,9 млрд. Спрос на евро вырос на 16%, до суммы, эквивалентной $1,8 млрд, отметил регулятор.

Доля долларов США в структуре совокупного спроса сократилась в апреле на 3 процентных пункта, до 60%, доля европейской валюты выросла на 2 процентных пункта, до 38%.

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