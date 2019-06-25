Глава Альфа-банка считает, что экономической системе достаточно 50-100 банков

"Отзыв лицензий у недобросовестных игроков считаю правильным. Мне кажется, для экономики нашего размера вполне достаточно 50-100 банков", - сказал он.

Верхошинский также отметил, что не поддерживает повышение отчислений в различные фонды. "Получается, что благонадежные банки, которые продолжают нормально вести свою деятельность, обслуживать клиентов, платят за потери и неуспехи тех, кто ведет сомнительный бизнес", - пояснил он.

На 1 июня в России действуют 424 банка. За прошлый год лицензии были отозваны у 60 банков, их доля в активах банковского сектора составила менее 1% и была ниже значений предыдущих лет. В ЦБ РФ отметили, что это свидетельствует о завершении процесса очищения банковской системы и о том, что слабые игроки не оказывают значимого влияния на эффективность банковского сектора.