СМИ: Чехия не выявила грязную нефть при тестах на южном участке "Дружбы"

ТАСС, 25 июня. Загрязняющие вещества не обнаружены при проверках нефти, поступающей из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Словакии и Чехии. Об этом во вторник сообщило агентство CTK со ссылкой на главу национального Управления госрезервов Чехии Павела Швагра.

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По его данным, нефтехимический холдинг Unipetrol возобновит прокачку нефти во вторник вечером.

24 июня CTK со ссылкой на источники сообщало, что в поступающей из России нефти отмечено увеличение содержания загрязняющих веществ. Эту информацию подтвердил вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

В конце апреля российская нефть, поставляемая по "Дружбе" в Европу, оказалась загрязнена органическими хлоридами. Транзит был приостановлен.