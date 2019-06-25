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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

СМИ: Чехия не выявила грязную нефть при тестах на южном участке "Дружбы"

Нефтехимический холдинг Unipetrol возобновит прокачку нефти вечером 25 июня

ТАСС, 25 июня. Загрязняющие вещества не обнаружены при проверках нефти, поступающей из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Словакии и Чехии. Об этом во вторник сообщило агентство CTK со ссылкой на главу национального Управления госрезервов Чехии Павела Швагра.

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По его данным, нефтехимический холдинг Unipetrol возобновит прокачку нефти во вторник вечером.

24 июня CTK со ссылкой на источники сообщало, что в поступающей из России нефти отмечено увеличение содержания загрязняющих веществ. Эту информацию подтвердил вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

В конце апреля российская нефть, поставляемая по "Дружбе" в Европу, оказалась загрязнена органическими хлоридами. Транзит был приостановлен.

Теги
ЧехияСловакияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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