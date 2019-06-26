Назначение пенсий с помощью искусственного интеллекта начнется в регионах с 2020 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Реализация пилотного проекта по назначению пенсий с помощью искусственного интеллекта начнется в отдельных регионах России с 2020 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

По его словам, искусственный интеллект может быстро адаптироваться к изменениям в пенсионном законодательстве и более эффективно будет применять его на практике. "Планируется, что это будет ядром нашей новой информационной системы, которая будет заниматься назначением пенсии. У нас сейчас идет пилотный проект в Бурятии, который стартовал осенью прошлого года. Мы использовали опытный прототип, а в следующем году хотим перейти к эксплуатации в отдельных регионах", - сообщил он.

С точки зрения пенсионных прав искусственный интеллект даст дополнительную гибкость, поскольку пенсионное законодательство сложное и оценка пенсионных прав зачастую требует специальных знаний, пояснил глава ПФР. Он также рассказал, что от 1,5% до 2% россиян обращаются в суды из-за ошибок при начислении пенсии. Как правило, такие истории связаны с отсутствием у гражданина советских документов либо с наличием у работника льготного стажа (периоды, когда работник трудился в особых условиях, что дает ему право на досрочное назначение страховой пенсии по старости).

"В законодательстве есть много норм, что этот [льготный] стаж можно было бы не учитывать, например, если человек работал неполный рабочий день или в ходе льготной работы имел периоды учебы или переподготовки, которые сейчас в льготный стаж не включаются", - пояснил он.

Поэтому ПФР в настоящее время подготовил изменения в законодательство, которые нацелены на то, "чтобы человек не обращался в суд, а норма закона уже давала [бы] возможность применять это решение на основе закона", отметил собеседник агентства.