Покупка льготных билетов онлайн будет доступна с 2020 года на всех направлениях РЖД

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Покупка железнодорожных билетов онлайн для льготных категорий граждан будет доступна с 2020 года на всех направлениях Российских железных дорог, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью ТАСС.

"В этом году планируем закончить пилотный проект с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией, и со следующего года на всех направлениях РЖД будет доступна покупка льготных билетов", - сказал он.

Дроздов отметил, что пилотный проект реализуется на основе технологии блокчейн.

"Там три участника - это РЖД, Пенсионный фонд и Минтруд. В реальном времени при продаже льготного билета РЖД формируют реестр лиц, которые воспользовались льготным проездом. Мы подтверждаем статус гражданина как человека, имеющего право на льготный проезд, а Минтруд производит оплату проезда", - рассказал он.

Внедрение этой системы позволит значительно упростить процедуру покупки билетов онлайн для льготных категорий граждан, добавил глава ПФР.

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