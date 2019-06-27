АСВ вернуло через суды в конкурсную массу 8 млрд рублей в I квартале 2019 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось вернуть 8 млрд руб. через судебные разбирательства с обанкротившимися банками в первом квартале 2019 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.

"По статистике, по итогам первого квартала текущего года от взыскания в судебном порядке в конкурсную массу поступило 8 млрд рублей, от внесудебного порядка - почти 20 млрд рублей. Это значит, что там, где бизнес еще живой, где заемщики рыночные, они платят, идут с нами на мировые соглашения, на реструктуризацию задолженности и во внесудебном порядке выплачивают деньги в конкурсную массу", - сказал он.

Исаев отметил, что через суд АСВ получает в два-три раза меньше, чем от выплат во внесудебном порядке, при том что объем исков составляет сотни миллиардов рублей.

За последние 10 лет, по словам главы агентства, объем судебной работы организации возрос более чем в 80 раз. По ликвидируемым АСВ банкам предъявлено 471 тыс. исков на сумму 7,3 трлн рублей; удовлетворено судами в полном объеме 262 тыс. исков на сумму 3,7 трлн рублей; удовлетворено частично 55 тыс. исков на сумму 0,6 трлн рублей. В 2006 году суды удовлетворяли только каждый третий иск, в настоящее время - около 90% исков.