США намерены ужесточать санкции против сторонников Мадуро

МЕДЕЛЬИН /Колумбия/, 28 июня. /ТАСС/. Власти США остаются верны свой санкционной политике и продолжат введение ограничительных мер в отношении лиц, поддерживающих венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом в четверг заявила Кимберли Брайер, помощница госсекретаря США по делам Западного полушария, выступая на пресс-конференции на полях заседания Генассамблеи Организации американских государств в Медельине.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Мы вводим точечные санкции в отношении тех, кто поддерживает [Николаса] Мадуро. Мы продолжим усиливать давление, поскольку считаем, что эта политика работает", - сказала она.

Дипломат также отметила, что санкционные меры не влияют на жизнь простых венесуэльцев. "Экономический и производственный кризис в Венесуэле начался до введения первых ограничений", - подчеркнула она.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.