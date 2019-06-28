Опрос: более трети россиян хватит 30 тыс. рублей в месяц для комфортной жизни на пенсии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более трети опрошенных россиян полагают, что для комфортной жизни на пенсии им будет достаточно 30 тыс. рублей в месяц, а 28% респондентов заявили, что хотели бы получать ежемесячно не менее 45-60 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса, проведенного НПФ Сбербанка.

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Телефонный опрос проводился в восьми округах Российской Федерации: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Выборка - 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Самый высокий уровень притязаний у военных. Так, 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. рублей. В среднем по России только 2% опрошенных мечтают о таком большом пенсионном доходе.

Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты - примерно по 25% опрошенных из этих социальных групп ответили, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс. рублей.

При этом более 40% опрошенных уверены, что обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся, поскольку размер выплачиваемой государственной пенсии будет составлять лишь 15-30 тыс. рублей. Из них 20,8% рассчитывают ежемесячно получать 15-20 тыс. рублей, а 20,4% - 20-30 тыс. рублей. Также 24% опрошенных рассчитывают на государственную пенсию в размере 10-15 тыс. рублей.