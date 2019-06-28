"Яндекс" устранил сбой в работе своих сервисов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Яндекс" устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе компании.

При этом причину неполадок и сервисы, в которых произошел сбой, в компании не уточнили.

Ранее пользователи портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сообщили о недоступности ряда сервисов "Яндекса". Согласно сводке, размещенной на портале, сбой произошел около 16:00 мск в четверг. Отмечается, что 84% пользователей, сообщивших о сбое, не могли открыть сайт "Яндекса", 12% испытывали проблемы с работой почты, 2% пожаловались на проблемы с сервисом "Яндекс. Деньги"

Больше всего с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Краснодара, Астрахани, Владивостока и других городов.