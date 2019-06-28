Альфа-банк открыл кредитную линию "Рольфу" почти на 5 млрд рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд рублей, следует из уведомления на портале раскрытия информации.
Отмечается, что срок действия кредитной линии установлен до конца 2020 года. Максимально возможный объем обязательств "Рольфа" - 4,9 млрд рублей, или 10,25% стоимости имущества эмитента. Стоимость активов автодилера по итогам первого квартала 2019 года составила 47,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Также были произведены обыски в ряде офисов дилера в Москве и Санкт-Петербурге.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что под видом покупки акций "Рольф Эстейт" по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией "Панабел Лимитед". Эти средства были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Сергею Петрову иностранных компаний.
Компания "Рольф" была основана в 1991 году. Портфель включает 22 бренда, авто- и мотопроизводителей в том числе. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно МСФО за 2018 год, выручка "Рольфа" составила 229,7 млн рублей, что на 27,5% превышает показатель 2017 года. Чистая прибыль "Рольфа" в 2018 году также выросла на 65,9% по сравнению с 2017 годом и составила около 6,3 млн рублей.