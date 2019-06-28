Альфа-банк открыл кредитную линию "Рольфу" почти на 5 млрд рублей

Отмечается, что срок действия кредитной линии установлен до конца 2020 года. Максимально возможный объем обязательств "Рольфа" - 4,9 млрд рублей, или 10,25% стоимости имущества эмитента. Стоимость активов автодилера по итогам первого квартала 2019 года составила 47,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Также были произведены обыски в ряде офисов дилера в Москве и Санкт-Петербурге.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что под видом покупки акций "Рольф Эстейт" по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией "Панабел Лимитед". Эти средства были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Сергею Петрову иностранных компаний.

Компания "Рольф" была основана в 1991 году. Портфель включает 22 бренда, авто- и мотопроизводителей в том числе. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно МСФО за 2018 год, выручка "Рольфа" составила 229,7 млн рублей, что на 27,5% превышает показатель 2017 года. Чистая прибыль "Рольфа" в 2018 году также выросла на 65,9% по сравнению с 2017 годом и составила около 6,3 млн рублей.