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Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования

Глава Минэкономразвития отметил, что если один вид кредитования сильно вырастает, то Банку России для поддержания совокупного уровня спроса нужно повышать процентные ставки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Об этом он заявил в интервью изданию РБК.

"Если у вас один вид кредитования, например, падает, то совокупного спроса в экономике начинает не хватать, и задача ЦБ в таком случае - снижать ставки, до тех пока не вырастут другие виды кредитования, снижать до тех пор, пока уровень спроса не компенсируется", - разъяснил Орешкин. Он добавил, что если один вид кредитования сильно вырастает, то Центральному банку, чтобы поддерживать совокупный уровень спроса, нужно процентные ставки повышать, что ЦБ и сделал в конце прошлого года. В декабре 2018 года Банк России повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,75% годовых. Тогда регулятор указал, что это принятое решение носит " упреждающий характер" и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.

"Только его [ЦБ] процентные ставки не действуют на потребительское кредитование - вы можете посмотреть по статистике: ставки по ипотеке выросли, выдача ипотеки падает - это прямой эффект повышения ставки ЦБ в конце прошлого года. То есть Центральный банк, чтобы компенсировать рост одного вида кредитования, через уровень процентных ставок "зажал" другой вид кредитования", - заявил министр.

Ранее Орешкин сообщил, что не разделает мнения регулятора относительно того, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и ВВП, а в I квартале 2019 года показатель роста экономики мог бы снизиться до нуля при отсутствии роста необеспеченного потребительского кредитования.

В аналитическом докладе ЦБ отмечалось, что замедление роста потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост ВВП на коротком горизонте, но поддержит рост экономики в долгосрочном периоде. В то же время в докладе говорилось о том, что вклад ускорения необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования в динамику потребления постепенно затухает. Так, по оценкам ЦБ, кредитный импульс достиг 1,5% от потребления домашних хозяйств в начале 2018 года, а по итогам I квартала 2019 года он составил около 1,1%.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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