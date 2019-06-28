Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Об этом он заявил в интервью изданию РБК.

"Если у вас один вид кредитования, например, падает, то совокупного спроса в экономике начинает не хватать, и задача ЦБ в таком случае - снижать ставки, до тех пока не вырастут другие виды кредитования, снижать до тех пор, пока уровень спроса не компенсируется", - разъяснил Орешкин. Он добавил, что если один вид кредитования сильно вырастает, то Центральному банку, чтобы поддерживать совокупный уровень спроса, нужно процентные ставки повышать, что ЦБ и сделал в конце прошлого года. В декабре 2018 года Банк России повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,75% годовых. Тогда регулятор указал, что это принятое решение носит " упреждающий характер" и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.

"Только его [ЦБ] процентные ставки не действуют на потребительское кредитование - вы можете посмотреть по статистике: ставки по ипотеке выросли, выдача ипотеки падает - это прямой эффект повышения ставки ЦБ в конце прошлого года. То есть Центральный банк, чтобы компенсировать рост одного вида кредитования, через уровень процентных ставок "зажал" другой вид кредитования", - заявил министр.

Ранее Орешкин сообщил, что не разделает мнения регулятора относительно того, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и ВВП, а в I квартале 2019 года показатель роста экономики мог бы снизиться до нуля при отсутствии роста необеспеченного потребительского кредитования.

В аналитическом докладе ЦБ отмечалось, что замедление роста потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост ВВП на коротком горизонте, но поддержит рост экономики в долгосрочном периоде. В то же время в докладе говорилось о том, что вклад ускорения необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования в динамику потребления постепенно затухает. Так, по оценкам ЦБ, кредитный импульс достиг 1,5% от потребления домашних хозяйств в начале 2018 года, а по итогам I квартала 2019 года он составил около 1,1%.