Париж, Берлин и Лондон запустили механизм расчетов для обхода антииранских санкций

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - запустили механизм финансовых расчетов с Ираном INSTEX с целью обхода американских санкций, который доступен для всех стран - участниц Европейского союза.

Об этом говорится в пятницу в заявлении Европейского союза, генсек внешнеполитической службы которого - Хельга Шмид - председательствовала на заседании Совместной комиссии по обзору иранской ядерной сделки в Вене.

"Франция, Германия и Великобритания сообщили участникам, что INSTEX запущен и доступен для всех государств - членов ЕС и что происходят первые транзакции. Ускорится дополнительное сотрудничество с иранской соответствующей организацией (STFI), которая уже создана. Они подтвердили, что некоторые государства - члены ЕС присоединяются к INSTEX в качестве акционеров специального механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном. Они также работают над тем, чтобы открыть INSTEX для экономических операторов из третьих стран", - отметили в ЕС.

В то же время в Евросоюзе указали на необходимость дальнейшего соблюдения ядерного соглашения с Ираном всеми оставшимися участниками, а также важность снятия санкций с Ирана и смягчения негативного воздействия санкционного давления США. "СВПД остается ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения, единогласно одобренным резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Кроме того, в свете недавней напряженности его сохранение по-прежнему имеет важное значение для региональной стабильности и безопасности", - подчеркнули в ЕС.

В пятницу в Вене прошло заседание совместной комиссии по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с целью сохранения этого соглашения на фоне давления и санкций со стороны США, а также намерения Ирана отказаться от выполнения части своих обязательств. Участниками соглашения остаются Иран и "пятерка" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция).

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и ввода против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам шесть месяцев на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Намерения Ирана касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у него обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны.

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