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В "Рольфе" заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

Все обязательства "Рольфа" перед клиентами будут выполнены - заявление компании.

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