Участники сделки ОПЕК+ обсудят в Вене почти согласованное продление ограничений на добычу

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Представители 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, обсудят на встречах в Вене в понедельник и вторник дальнейшую судьбу сделки. Она значительно прояснилась на полях саммита G20 в Осаке, где Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности сохранить ограничения добычи нефти еще на 6-9 месяцев. Опрошенные ТАСС эксперты уверены, что продлению сделки почти нет альтернативы - другое решение может обвалить рынок. Впрочем, в деталях интрига сохраняется.

Выход только один

Заседание министров стран ОПЕК+, откладывавшееся уже не один раз, состоится как раз на следующий день после того, как истекает действующее соглашение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Поводы отложить принятие решение об уровнях добычи на вторую половину 2019 года у министров были. Во-первых, с мая в полную силу заработали американские санкции против Ирана, и надо было оценить, как именно упадет экспорт четвертого по величине производителя нефти в ОПЕК. Во-вторых, вспыхнувшие снова торговые споры между США и Китаем подпортили перспективы и без того слабеющего спроса на нефть.

Последнее обстоятельство как раз усилило в ОПЕК понимание того, что ограничение добычи придется продлить. К тому же при падающих темпах спроса растет добыча нефти в США, Бразилии и других не участвующих в сделке странах. С начала года ОПЕК понизила прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2019 году на 150 тыс. баррелей в сутки - до 1,14 млн.

К началу июня за продление квот высказывалось уже большинство членов ОПЕК+, и фактически ждали согласия только от России, крупнейшего производителя нефти в альянсе. Но консенсуса не было среди крупных российских компаний - некоторые из них заявляли, что сокращение добычи в России ведет к потере экспортных рынков. Точку во внутренних дискуссиях поставил президент Владимир Путин, который в интервью британской газете Financial Times отметил, что верит в эффективность соглашения и перед саммитом G20 провел совещание с главами российских компаний на эту тему.

Россия сократила добычу в 2019 году всего на 2% по отношению к октябрю 2018 года, когда она была максимальной (11,421 млн баррелей в сутки), напоминает аналитик Moody's по российскому нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев. "Такое снижение добычи не является критическим для того, чтобы говорить о потере экспортных рынков, но оно давало сигнал о том, что мы заинтересованы в сохранении баланса на рынке", - говорит эксперт.

С ним согласен директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Доля рынка в отношении сырьевых товаров не играет такого большого значения, как в других отраслях, где товар дифференцирован. Когда потребность в соглашении иссякнет, никаких проблем со сбытом дополнительной нефти у России не будет", - объясняет он.

Дьявол в деталях

"Сделка будет продлена, но дьявол в деталях", - рассуждает Маринченко. Партнерам по соглашению еще предстоит в течение двух дней обсуждать сроки сделки. Не исключено, что может встать и вопрос о перераспределении квот, говорят эксперты.

Источник ТАСС в одной из делегаций говорил, что трудности в переговорах могут возникнуть отнюдь не с российской стороны, которая заинтересована в сохранении ценового баланса на рынке нефти, а со стороны тех стран, которые теряют добычу из-за санкций США, - Ирана и Венесуэлы. Обе страны освобождены от участия в сокращении добычи из-за политических осложнений, но являются членами ОПЕК и принимают участие в голосовании по всем вопросам повестки.

Эскалация конфликта между Ираном и США может стать чуть ли не единственным фактором, который обессмысливает сделку о сокращении добычи, считает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. "Во всех других сценариях мы видим абсолютную необходимость того, чтобы группа ОПЕК + продлила текущие сокращения еще на шесть месяцев", - говорит он.

Впрочем, решение о продлении не вызовет рост котировок, так как уже ожидаемо рынком, уверены эксперты. В случае же отмены квотирования добычи, которое Маринченко называет "невероятным сценарием", рынок обвалится, "в чем не заинтересован никто". Свободные мощности ОПЕК+ сегодня оцениваются более чем в 2 млн баррелей в сутки, и в случае отмены ограничений этот фактор будет нервировать рынок, напоминает Перевезенцев.

Согласно регламенту встречи, в первой половине дня 1 июля состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, работу которого возглавляют министр энергетики РФ Александр Новак и его саудовский коллега Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех. Комитет по итогам заседания обычно выносит рекомендацию о дальнейшей политике по добыче. В этот же день его обсудят члены ОПЕК. Россия и другие страны, не входящие в организацию, но участвующие в соглашении, присоединятся к переговорам на следующий день, 2 июля.