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"Санкционные" грузы с 1 июля можно перевозить по России транзитом

Речь идет о перевозках автомобильным и железнодорожным транспортом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские и международные перевозчики с понедельника смогут перевозить товары, подпадающие под действия принятых властями страны ограничительных мер, через РФ транзитом при условии использования электронных навигационных пломб. Речь идет о перевозках автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что внедрение системы позволит увеличить объем транзита на 82 тысячи международных перевозок в год и в целом повысить прозрачность транзита.

В министерстве поясняли, что мониторинг ввозимых в Россию "санкционных" грузов будет вестись с помощью системы отслеживания перевозок. На первом этапе она будет работать только для контроля "санкционных" грузов, а в дальнейшем может быть распространена на транзит других товаров.

В течение первых шести месяцев с перевочиков не будет взиматься плата за услуги наложения, снятия и постановки пломб на контроль в системе. Также не будут взиматься штрафы, отмечалось в сообщении министерства.

Ограничения на ввоз в Россию определенных товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза были введены в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции, введенные в связи с событиями на Украине. Под запрет попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция из этих стран. Позднее эти меры неоднократно продлевались и действуют по сей день.

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