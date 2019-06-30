В России начинается электронная сертификация сгущенного молока, сливочного масла и сыров

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сгущенное молоко и сливки, сливочное масло, сыры и другая готовая молочная продукция с 1 июля входят в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Это следует из приказа Минсельхоза, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отметили в Россельхознадзоре, который является разработчиком и оператором системы, "Меркурий" полностью готов к оформлению электронных документов на молочную продукцию. В ведомстве пояснили, что введение электронной ветеринарной сертификации на готовую продукцию продиктовано необходимостью создать на территории России систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу "от поля до прилавка". В частности, это поможет снизить объем фальсификата, доля которого на молочном рынке, по данным Россельхознадзора, составила 21,6%. Кроме того, система повлияет на повышение качества и безопасности продукции, закупаемой для социальных бюджетных учреждений, таких как детские сады, больницы, школы и многие другие, считают в ведомстве.

При этом Россельхознадзор не ожидает роста стоимости включаемых в "Меркурий" молочных продуктов. Как отмечал в ходе ПМЭФ-2019 министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, система "Меркурий", введенная на другие продукты с июля 2018 года, подтвердила свою эффективность.

С 1 июля подлежать электронной ветеринарной сертификации будут не все виды готовой молочной продукции. Временное исключение коснется питьевого молока, изготовленной промышленным способом и упакованной в потребительскую упаковку кисломолочной продукции, выработанной из молока, прошедшей термообработку, мороженого. На эти товарные позиции ветеринарные сертификаты начнут оформляться с 1 ноября 2019 года.

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года. Сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Россельхознадзор рассчитывает, что она позволит пресечь нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.