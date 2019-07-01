Эксперты: фармацевтическая отрасль готова к работе в системе маркировки с лекарствами ВЗН

С 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарств из категории "высокозатратные нозологии" (ВЗН). Полноценная маркировка лекарств ВЗН начнется 1 октября, а с 1 июля все компании начнут регистрироваться в системе. С помощью маркировки можно будет проследить путь продукции от производителя или импортера до конечного потребителя.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Представители крупных фармацевтических компаний в России, работающие с лекарствами программы высокозатратных нозологий (ВЗН), сообщают о готовности к внедрению системы маркировки для этой категории препаратов. Об этом в понедельник сообщили ТАСС участники рынка.

Что изменится в жизни россиян с июля 2019 года

"Аптеки сети "Ригла" готовы начать работать в системе мониторинга движения лекарственных средств с препаратами программы ВЗН по основным процессам приема и отпуска товара", - сообщил заместитель генерального директора аптечной сети "Ригла" по IT-технологиям Вадим Горбунов.

По его словам, к 1 октября будут отрегулированы основные процессы по ВЗН. "К моменту масштабного запуска направления ВЗН в системе маркировки лекарственных средств будут отрегулированы основные процессы работы, однако отладка всех остальных моментов займет, на мой взгляд, не менее года", - пояснил он.

Горбунова поддержала директор по обеспечению качества группы компаний "Новартис" в России Инна Рожкова. Она отметила, что компания поставляет на российский рынок пять препаратов, входящих в 12 ВЗН. "Мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения их наличия и начала поставки маркированной продукции согласно установленным срокам и требованиям законодательства", - отметила она, уточнив, что в мае 2019 года совместно с оператором маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) на производственной площадке в Германии успешно завершилось тестирование кода маркировки с 44 знаками криптокода.

Общественная значимость

Эксперт комитета по развитию фармацевтической отрасли общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Александр Быков заявил, что маркировка - это эффективный механизм защиты конечного потребителя от фальсифицированной продукции. "С введением с 1 июля 2019 года обязательной маркировки всех лекарственных средств, предназначенных для лечения 12 высокозатратных нозологий, фактически будет гарантировано предотвращение попадания в гражданский оборот фальсифицированной продукции", - отметил он.

Эксперт добавил, что польза от применения данного механизма для производителей также будет значительной. "Данные, полученные в результате его применения, помогут им оптимизировать логистику поставок, искоренить порочную практику третьих лиц по повторному введению лекарств в оборот, снизить издержки и свести к минимуму такое понятие, как дефектура лекарственных средств", - пояснил он.

О маркировке

Эксперимент по добровольной маркировке лекарственных препаратов начался в России 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года.

С 1 ноября информационная система мониторинга движения лекарств перешла от Федеральной налоговой службы к национальной системе маркировки и прослеживания товаров "Честный знак", созданной и управляемой ЦРПТ.

В ноябре 2018 года Федеральная монопольная служба России сообщила, что маркировка лекарств, которая обходится в 50 коп. за упаковку, не приведет к подорожанию жизненно необходимых медикаментов.