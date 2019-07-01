Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Решение приняли без затруднений, хотя не все члены ОПЕК с одобрением восприняли усиление влияния Москвы на политику картеля

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля. Основой консенсуса стала позиция России, которая членом организации не является, но, будучи участником договоренностей о сокращении добычи, выступила за пролонгацию квот. И хотя решение было принято без затруднений, не все члены ОПЕК с одобрением восприняли усиление влияния Москвы на политику картеля. Все как один Сделка о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, работавшая с начала 2019 года, истекла в воскресенье. Обсуждение ее будущего началось еще в марте, но консенсуса не удавалось достичь, так как Россия сохраняла молчание относительно возможности продления. Мнение РФ стало известно только за день до встречи.

На эту тему Министр энергетики Саудовской Аравии: выгода от участия в соглашении ОПЕК+ очевидна

Заявление о необходимости продления договоренностей сделал российский лидер Владимир Путин на саммите G20 в Осаке 29 июня. После переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях "двадцатки" он озвучил и предпочтительный срок продления (от шести до девяти месяцев), и объемы (сохранение прежних квот). Позднее в Вене выяснилось, что позицию Москвы и Эр-Рияда о необходимости продления квот поддерживают большинство из 24 стран-участниц. Наиболее обсуждаемым стал вариант пролонгации на девять месяцев. Как объяснял саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, поддержание ограничений позволит стабилизировать рынок нефти уже к декабрю. Но поскольку зимой спрос на нефть сезонно снижается, целесообразно сохранять квоты по март включительно, говорил он. И один против всех Лишенная интриги встреча ОПЕК все же не прошла гладко, что характерно для многосторонних консультаций в организации. Прибывший в Вену за несколько часов до встречи министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане назвал характер принятия решений односторонним и увидел в этом угрозу распада картеля.