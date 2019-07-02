Более 500 км региональных дорог в Калмыкии отремонтируют к 2025 году в рамках нацпроекта

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Калмыкии рассчитывают в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировать более 500 км региональных автомобильных дорог к 2025 году. На эти цели планируется выделить более 9 млрд рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главы Калмыкии.

"Калмыкия активно включилась в реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", основная задача которого - повышение доли региональных дорог в нормативном состоянии с 38% до 50%, в городских агломерациях - до 85%. Таким образом, по результатам реализации нацпроекта в период 2019-2024 годы в республике планируется привести в нормативное состояние 502 км региональных автомобильных дорог и 114 км дорожной сети в Элистинской городской агломерации", - сказали в пресс-службе.

Так, уже в этом году на ремонт дорог в республике будет направлено более 1,1 млрд рублей, из них 717 млн - средства из федерального бюджета. Основная часть средств будет направлена на ремонт дорог республиканского значения - будет отремонтировано более 50 км дорог. По большинству объектов уже проведены торги и определены подрядные организации.

По данным пресс-службы, всего в период 2019-2024 годы Калмыкия планирует направить на ремонт дорог в рамках нацпроекта порядка 9,2 млрд рублей, из них чуть больше 7 млрд - средства из федерального бюджета.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.