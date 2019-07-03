Минтранс уверен в серьезных кадровых выводах в Шереметьево после ситуации с багажом

"Жестко уже все отреагировали, внутренняя проверка в МАШе происходит. Я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников. Но сейчас вы видели к этому процессу подключилась и Генпрокуратура, сегодня там работает Ространснадзор. Я полагаю, что все усилия контролирующих органов, нацеленные в первую очередь на то, чтобы помочь разрулить ситуацию и понять что же делается не так, я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс", - сказал он.

Ранее Минтранс РФ пообещал жестко отреагировать на проблемы с выдачей багажа в Шереметьево, если руководству аэропорта не удастся оперативно разрешить ситуацию.

Более того, по словам Дитриха, из-за высокого сезона и большого пассажиропотока проблемы также испытывает и аэропорт Внуково. В связи с этим Минтранс обсуждает с пограничной службой варианты "более ритмичной работы" при оформлении прилетающих пассажиров.

"Сейчас достаточно серьезная сложность состоит в том, что высокий сезон, большой пассажиропоток. Во Внуково вчера был целый ряд проблем, служба по надзору (в сфере транспорта - прим. ТАСС) мне докладывала о том, что часть вопросов на стороне наших коллег из Федеральной погранслужбы. Мы с ними сейчас обсуждаем возможность более ритмичной работы пограничников при оформлении прилетающих пассажиров. То есть комплексная история, смотрим…..По крайней мере изучаем ситуацию", - сказал он.