Минтранс надеется на выработку совместных решений по авиасообщению с Чехией

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ надеется на выработку совместных решений с авиавластями Чехии по поводу авиасообщения между двумя странами, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Накануне авиавласти Чехии вначале ввели ограничение на полеты для российских авиакомпаний, а позже дали временное разрешение на полеты до 7 июля.

"Есть официально озвученная позиция министерства иностранных дел, мы там полностью ее поддерживаем, мы участвовали в формировании. Сейчас идут переговоры авиационных властей, которые, как мы надеемся, к установленной дате приведут нас к совместным решениям. Я не хотел бы сейчас давать оценок тому, что, собственно, произошло. Для нас сейчас важно не потерять авиасообщение, я думаю, это в интересах обеих сторон", - сказал Дитрих.

Во вторник "Аэрофлот" сообщил о сокращении из-за решения чешских авиавластей количества рейсов из Москвы в Прагу с шести до двух в день. Лоукостер "Победа" с 4 июля был готов приостановить полеты из Москвы в Карловы Вары, а "Уральские авиалинии" - из Екатеринбурга в Прагу. По данным источника ТАСС, решение чешской стороны ограничить полеты российских авиакомпаний связано с тем, что авиавласти двух стран не смогли договориться и согласовать перелет самолета Czech Airlines из Праги в Сеул через воздушное пространство России.

Как конкретизировала газета "Коммерсантъ", Минтранс РФ требовал от Чехии допустить на линию Москва - Прага третьего назначенного перевозчика. В случае отказа российская сторона планировала не продлевать Czech Airlines временное разрешение на полеты из Праги в Сеул, срок действия соглашения истекал 1 июля.