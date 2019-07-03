Moody's изменило прогноз по рейтингам "Рольфа" с "позитивного" на "развивающийся"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингам автодилера "Рольф" с "позитивного" на "развивающийся", говорится в сообщении агентства.

Корпоративный рейтинг компании подтвержден на уровне "B1", рейтинг вероятности дефолта - на уровне "B1-PD".

Следственный комитет 27 июня возбудил уголовное дело в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Moody's объясняет изменение прогноза именно неопределенностью влияния расследования на автодилера. При этом в агентстве подчеркнули, что последствия расследования могут негативно сказаться и на корпоративном рейтинге "Рольфа".

"Ранее прогноз рейтингов "Рольфа" был "позитивными", и отметим, что возможность для его улучшения остается, если расследование будет оперативно разрешено с минимальным негативным влиянием на компанию", - отмечается в сообщении агентства.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов и владеет 62 шоурумами в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 году выручка компании составила 229,7 млрд рублей, чистая прибыль 6,3 млрд рублей.