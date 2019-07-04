В Японии состоялся первый аукцион по продаже мяса кита после возобновления промысла

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Первый за несколько десятков лет аукцион по продаже китового мяса состоялся в четверг в западном японском поселке Тайдзи (префектура Вакаяма), после того как рыбаки возобновили вылов вслед за решением Японии с 30 июня выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC). Об этом сообщило агентство Kyodo .

В ходе торгов было продано около 66 кг мяса малого полосатика, выловленного в водах недалеко от северного порта Кусиро на острове Хоккайдо. В отдельных случаях цена превышала $150 за кг. Некоторые покупали сразу большими партиями для супермаркетов и ресторанов. Еще несколько аукционов прошли в префектурах Аомори и Мияги на северо-востоке основного японского острова Хонсю.

Поселок Тайдзи считается родиной китобойного промысла в Японии. Он приобрел печальную известность после того, как в 2009 году премию "Оскар" получил вызвавший шок у зрителей документальный фильм "Бухта", повествующий о жестокой охоте на дельфинов.

О своем решении покинуть IWC Япония объявила в декабре прошлого года, за что подверглась резкой критике со стороны ряда государств, включая Австралию. Тогда в Токио подчеркнули, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел. Кроме того, в правительстве отметили, что употребление китов в пищу и использование получаемых из них продуктов является частью культуры и быта японцев с давних времен.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу, поскольку, как было заявлено, она проводится не с научными, а коммерческими целями. Правительство Японии в ответ уведомило, что сокращает число забиваемых китов на две трети, однако будет продолжать промысел. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ уведомил, что может выйти из этой организации.

В 1982 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов, однако затем она частично возобновила их промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. Мясо убитых животных при этом продавалось в японские рестораны и супермаркеты. В то же время спрос на него резко падает. В 60-х годах прошлого века в Японии ежегодно продавали около 200 тыс. тонн китового мяса, а сейчас его потребление сократилось до 5 тыс. тонн в год.