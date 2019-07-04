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Отмена авиарейсов из России в Чехию

Минтранс Чехии заинтересован в скорейшем достижении соглашения по авиасообщению с Россией

Все переговоры осуществляются через электронную почту

ПРАГА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта Чехии ведет интенсивные переговоры с Минтрансом РФ по возобновлению частоты авиасообщения между двумя странами и рассчитывает, что соглашение будет достигнуто в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам в четверг представитель руководства чешского транспортного ведомства Франтишек Емелка.

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"Мы заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации и полетах самолетов авиакомпаний наших стран в стандартном режиме без ограничений, - отметил он. - Между министерствами транспорта Чехии и РФ ведутся активные переговоры с целью достижения компромисса по возникшим проблемам".

Межведомственный переговорный процесс происходит через электронную почту, уточнил представитель ведомства. С чешской стороны его осуществляет руководитель управления гражданской авиации Минтранса Зденек Йелинек. Переговоры, как предполагают в Праге, должны завершиться, самое позднее, в предстоящие выходные. Тогда же будут объявлены их результаты.

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