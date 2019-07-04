Депутат Госдумы отозвал законопроекты о запрете гаджетов без российского ПО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) отозвал пакет законопроектов о запрете продажи смартфонов и компьютеров, не соответствующих специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению (ПО). Об этом свидетельствуют данные электронной базы данных нижней палаты парламента.

3 июля Сергей Жигарев внес в Госдуму пакет законопроектов, запрещающих продажу в РФ смартфонов и компьютеров, на которых не установлено ПО из специально создаваемого реестра. Первый законопроект вносил поправки в закон "О защите прав потребителей" и запрещал продажу в РФ устройств (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ"), на которых "по умолчанию" не установлены российские программы. Второй проект вносил поправки в Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП) РФ и предусматривал административную ответственность за нарушение требований о продаже в РФ средств связи, не соответствующих требованиям к установленному на них ПО - максимальный штраф для юридических лиц мог составить до 1 млн рублей.