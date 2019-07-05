В ЦБ оценили ущерб российских банков от кибератак Cobalt и Silence в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Ущерб российских банков в 2018 году от кибератак групп хакеров Cobalt и Silence составил не менее 58,4 млн рублей. Об этом сообщается в обзоре ФинЦЕРТ (структурное подразделение департамента информационной безопасности ЦБ РФ), представленном на Международном финансовом конгрессе.

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"Согласно данным ФинЦЕРТ, ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 млн рублей, а от атак, которые, как предполагается, были осуществлены группой Silence, - не менее 14 млн 403 тыс. рублей", - говорится в отчете.

В материалах ФинЦЕРТ отмечается, что сумма ущерба в прошлом году во много раз меньше, чем ущерб от таких же целевых атак в 2017 году.

ФинЦЕРТ Банка России на протяжении 2018 года многократно фиксировал целевые атаки на организации кредитно-финансовой сферы, приписываемые двум основным преступным группам - Cobalt и Silence. Первая группа получила свое название по имени программного обеспечения для тестирования информационных систем на проникновение Cobalt Strike, производимого американской компанией Strategic Cyber, LLC. Вторая группа использует вредоносное программное обеспечение собственной разработки, получившее название Silence от одного из производителей антивирусного программного обеспечения, впервые его выявившего.

ФинЦЕРТ создан в 2015 году. Структурное подразделение ЦБ РФ собирает и обрабатывает поступившую от организаций информацию о произошедших и предотвращенных компьютерных атаках, пострадавших организациях и их клиентах, а также о лицах и организациях, причастных к совершению компьютерных атак, средствах и методах их совершения. На основе анализа получаемых данных ФинЦЕРТ уведомляет участников обмена об угрозах в области информационной безопасности для снижения объемов хищений денежных средств.