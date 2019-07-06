Bloomberg: европейский регулятор обнаружил неполадки в работе автопилота Boeing 737 MAX

ТАСС, 6 июля. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило Федеральному авиационному управлению (ФАУ) США и компании Boeing список из пяти неполадок, обнаруженных у лайнеров семейства 737 MAX, среди которых фигурируют проблемы с автопилотом, о которых не было известно ранее. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, европейский регулятор заявил о том, что в определенных чрезвычайных ситуациях в лайнерах Boeing 737 MAX не происходит своевременное отключение автопилота, из-за чего летчики могут не успеть взять управление на себя, прежде чем самолет начнет терять высоту.

Среди других неполадок EASA указала проблемы с рулем высоты, датчиками угла атаки, ненадлежащие способы обучения пилотов и проблемы с программным обеспечением.

В ФАУ США и Boeing не стали комментировать данную информацию, отметив, что продолжают совместную работу с авиарегуляторами для возвращения в эксплуатацию лайнеров типа 737 MAX.

Ранее эксперты ФАУ выявили ошибку в работе процессора Boeing 737 MAX. По их информации, она вызывает неконтролируемое движение руля высоты, в результате чего нос самолета отклоняется вниз, и пилотам требуется слишком много времени, чтобы заметить это.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности").