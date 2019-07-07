Последний перед закрытием сообщения рейс "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Тбилиси

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 1892 вылетел в воскресенье из столичного аэропорта "Шереметьево" в Тбилиси, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Это последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

Ожидается, что в Грузию самолет прилетит в 02:00 8 июля по местному времени. Обратно же самолет вылетит в 03:05 по местному времени и вернется в Москву в 04:50 (мск).

Авиасообщение между Россией и Грузией будет приостановлено с 8 июля на фоне антироссийских выступлений в Грузии.

Как ранее сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, около 4,5 тыс. россиян, находящихся в Грузии, не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты после выхода указа о прекращении авиасообщения между двумя странами. Минтранс выделил дополнительные средства на то, чтобы россияне, которые не обменяли билеты из Грузии, могли на следующей неделе вернуться в Россию.