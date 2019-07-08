Президентский лимузин Aurus Senat представили на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля, /ТАСС/. Бронированный лимузин президента РФ Aurus Senat представили на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Как сообщил ТАСС замдиректора по маркетингу и коммерции компании-разработчика ФГУП "НАМИ" Денис Дрягин на выставке, автомобиль изначально проектировался в бронированной версии.

"Особенность проектирования нашего президентского лимузина заключается в том, что большинство автомобилей [для таких задач] сначала производятся и проектируются в исполнении небронированном, а потом инженеры начинают ломать голову, как же забронировать автомобиль таким образом, чтобы там петли не провисали, потому что, само собой, он становится более тяжелым. Мы шли в обратную сторону: сначала сделали машину бронированную, а потом уже на основе бронированного лимузина был сделан бронированный седан, а потом был сделан седан небронированный. Поэтому составляющая, которая отвечает за безопасность, продумана изначально", - сказал Дрягин.

Он отметил, что благодаря этой схеме проектирования удалось сделать автомобиль более комфортным. "Мы имели возможность посмотреть тот лимузин, на котором он (президент) ездил до того момента, расспросить водителя и другой обслуживающий персонал о каких-то предпочтениях. <…> Из-за того, что автомобиль проектировался изначально как бронированный, мы не пожертвовали внутренним пространством: понимаете, когда автомобиль проектируется небронированным, потом, когда начинается его защита, она растет внутрь, уменьшая пространство салона", - пояснил Дрягин.

Дизайн президентского лимузина отсылает к классическим советским автомобилям марки ЗИС. "Сначала элементы ЗИС были более четко скопированы, но затем наш центр дизайна решил осовременить автомобиль и оставить не прямое копирование, а отсылки, например, решетку с вертикальными ламелями", - добавил Дрягин.

Выставка ИННОПРОМ проходит с 8 по 11 июля, ее тема "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг РФ и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.