В Минпромторге назвали предварительную стоимость лимузина Aurus

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский лимузин Aurus может поступить в коммерческую продажу в августе 2019 года, его цена составит около 18 млн рублей. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн рублей. Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки", - сказал глава Минпромторга.

Открытие шоурума Aurus в Москве может состояться в августе, добавил он.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан).