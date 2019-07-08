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В правительстве порекомендовали применять "регуляторную гильотину" всем госорганам

Подходы, заложенные в "гильотине", следует использовать всем ведомствам, заявил заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов

ТАСС, 8 июля. Подходы, заложенные в "регуляторной гильотине", должны применяться всеми госорганами, даже если они не войдут в перечень первоочередных. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

"Согласно поручению председателя правительства, подходы, заложенные в "гильотине", в любом случае должны применяться всеми органами без исключения, даже если они в итоге не войдут в перечень первоочередных", - сказал Любимов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень органов власти и видов контроля, в отношении которых в первоочередном порядке будет осуществляться механизм "регуляторной гильотины". В список вошло 21 ведомство по нормативно-правовому регулированию в сфере контрольно-надзорной деятельности (КНД), а также 33 органа исполнительной власти со списком видов контроля, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.

В отношении отдельных органов контроля пяти ведомств - ФСБ, Минюста, Росгвардии, Росинфомониторинга и ФСТЭК - ведется дополнительная проработка.

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РоссияЛюбимов, Юрий Сергеевич
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