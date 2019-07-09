Аксенов: крупные российские трейдеры заинтересованы в покупке нефтетерминала в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Три крупных российских нефтетрейдера заинтересовались возможностью покупки нефтетерминала в Феодосии (Республика Крым), сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что из-за санкций их названия не разглашаются.

Ранее Совет министров Крыма согласовал государственному унитарному предприятию "Черноморнефтегаз" учреждение акционерного общества "Морской нефтяной терминал" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов в Феодосии с уставным фондом 769,7 млн рублей.

"Интерес есть. Есть такие предложения, три заявителя есть, которые хотят поучаствовать в процессе акционирования. Об объемах пока говорить рано. Покупатели большие и эффективные, которые на рынке известны, но названий, с учетом нашей санкционности, я не называю", - сказал Аксенов.

Власти Крыма, по его словам, надеются, что в регион зайдет крупный частный поставщик, который сможет обеспечить транзит нефтепродуктов и перевалку в Крым, другие регионы РФ, а возможно и за рубеж.

В ноябре 2018 года Аксенов сообщал, что власти республики обратились к правительству РФ с просьбой помочь в поиске крупного нефтетрейдера для прямых поставок топлива в регион. Он отмечал, что наличие такой компании позволит улучшить снабжение полуострова топливом и будет способствовать урегулированию цен. Потребность Крыма в топливе составляет около 40 тыс. тонн ежемесячно.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.