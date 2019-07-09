Курс грузинского лари достиг новой рекордно низкой отметки

ТБИЛИСИ, 9 июля. /ТАСС/. Официальный обменный курс грузинского лари во вторник достиг минимальной отметки за всю историю существования этой валюты. Сейчас он составляет 2,9 лари за доллар вместо 2,83 лари, следует из публикации Национального банка Грузии.

Лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68-2,7 за доллар. Несколько недель назад он стал обесцениваться. Курс в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает 2,93 лари за доллар.

Официальных комментариев власти Грузии пока не давали.

С понедельника вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина от 21 июня, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.