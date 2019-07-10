{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Обновлено 

"Лукойл" восстановил поставки после загрязнения "Дружбы"

В компании отметили, что сейчас не поступает каких-либо претензий по качеству от покупателей нефти
Описание
© AP Photo/MTI, Peter Komka

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Лукойл" полностью восстановил объемы поставок нефти после инцидента с загрязнением экспортного трубопровода "Дружба" благодаря перераспределению поставок через другие направления, сообщил ТАСС первый вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев.

На эту тему
Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решили проблему?

"Со стороны постоянных западных партнеров "Лукойла" - покупателей нефти на южной ветке "Дружбы" и из Белоруссии - в настоящее время не поступает каких-либо претензий по поводу несоответствия качества поставляемой нефти согласованным параметрам. Объемы поставок также полностью восстановлены до контрактного уровня", - сказал Воробьев.

"Транснефть" предложила "Лукойлу" возможность перераспределения поставок через другие направления, в том числе морские порты, "что позволило избежать негативных последствий при выполнении экспортных контрактов", отметил он.

По словам Воробьева, "Лукойл" в постоянном режиме ведет мониторинг концентрации хлорорганики в нефти, поступающей по магистральным нефтепроводам на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы. Результаты замеров подтверждают стабилизацию контролируемых показателей в пределах нормативных значений, добавил он.

Теги
РоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Завод по выращиванию рыбы за 4 млрд рублей построят в Ленинградской области
Основными местами сбыта продукции станут рынки Москвы и Санкт-Петербурга
Читать полностью