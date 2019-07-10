"Лукойл" восстановил поставки после загрязнения "Дружбы"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Лукойл" полностью восстановил объемы поставок нефти после инцидента с загрязнением экспортного трубопровода "Дружба" благодаря перераспределению поставок через другие направления, сообщил ТАСС первый вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев.

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"Со стороны постоянных западных партнеров "Лукойла" - покупателей нефти на южной ветке "Дружбы" и из Белоруссии - в настоящее время не поступает каких-либо претензий по поводу несоответствия качества поставляемой нефти согласованным параметрам. Объемы поставок также полностью восстановлены до контрактного уровня", - сказал Воробьев.

"Транснефть" предложила "Лукойлу" возможность перераспределения поставок через другие направления, в том числе морские порты, "что позволило избежать негативных последствий при выполнении экспортных контрактов", отметил он.

По словам Воробьева, "Лукойл" в постоянном режиме ведет мониторинг концентрации хлорорганики в нефти, поступающей по магистральным нефтепроводам на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы. Результаты замеров подтверждают стабилизацию контролируемых показателей в пределах нормативных значений, добавил он.