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Отмена авиарейсов из России в Чехию

Минтранс Чехии уверен в успехе переговоров с Россией по пассажирскому авиасообщению

В ведомстве полагают, что стороны придут к соглашению до конца лета или в сентябре

ПРАГА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта Чехии оптимистично настроено по поводу возможности достижения постоянно действующего соглашения о пассажирских авиаперевозках с Россией. Об этом ТАСС заявил в пятницу представитель ведомства Франтишек Емелка.

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"Мы [Минтранс Чехии] уверены, что до конца лета или максимум в сентябре взаимовыгодное соглашение об авиаперевозках с Минтрансом России будет достигнуто, - подчеркнул он. - Переговоры между представителями министерств продолжаются. Они ведутся посредством электронный почты, проходят на встречах представителей обоих ведомств. Последняя такая встреча состоялась в конце июня в Москве".

До конца лета между РФ и Чехией действует временная договоренность о сохранении числа рейсов национальных авиаперевозчиков в воздушном пространстве обеих стран. Емелка отметил заинтересованность Праги в скорейшем урегулировании ситуации, возникшей 2 июля в пассажирских авиаперевозках с РФ.

Теги
ЧехияРоссияОтмена авиарейсов из России в Чехию
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