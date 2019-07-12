Минтранс Чехии уверен в успехе переговоров с Россией по пассажирскому авиасообщению

ПРАГА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта Чехии оптимистично настроено по поводу возможности достижения постоянно действующего соглашения о пассажирских авиаперевозках с Россией. Об этом ТАСС заявил в пятницу представитель ведомства Франтишек Емелка.

"Мы [Минтранс Чехии] уверены, что до конца лета или максимум в сентябре взаимовыгодное соглашение об авиаперевозках с Минтрансом России будет достигнуто, - подчеркнул он. - Переговоры между представителями министерств продолжаются. Они ведутся посредством электронный почты, проходят на встречах представителей обоих ведомств. Последняя такая встреча состоялась в конце июня в Москве".

До конца лета между РФ и Чехией действует временная договоренность о сохранении числа рейсов национальных авиаперевозчиков в воздушном пространстве обеих стран. Емелка отметил заинтересованность Праги в скорейшем урегулировании ситуации, возникшей 2 июля в пассажирских авиаперевозках с РФ.