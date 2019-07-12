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Медведев призвал регионы наращивать темп работы по реализации нацпроекта "Жилье"

Премьер-министр отметил, что строить необходимо быстро, но не теряя качества
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал регионы наращивать темп работы по реализации нацпроекта "Жилье" и сопряженных программ. Об этом он заявил на совещании по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов.

"Стройки есть везде и, более того, сейчас у нас пик строительного сезона, нужно строить быстро, но качественно. Работы по национальным проектам развернуты по всей стране, - сказал премьер, отметив, что в частности, в Ставропольском крае успел ознакомиться с тем, как это выглядит на деле. - Темп везде набран, но я не могу сказать, что он везде является таким темпом, как нужно. Скажем прямо, этот темп нужно наращивать практически в каждом регионе нашей страны".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСтавропольский край
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