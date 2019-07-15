Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим от паводка в Сибири

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое поможет ускорить выплаты гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице кабинета министров в социальной сети "ВКонтакте".

"В частности, установлен 3-дневный срок для оформления документов на предоставление выплат, - отмечается в документе. - Социальные выплаты пострадавшим гражданам, осуществляемые государственными внебюджетными фондами, будут производиться в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки".