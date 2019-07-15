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Паводок в Иркутской области

Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим от паводка в Сибири

В частности, установлен трехдневный срок для оформления документов на предоставление выплат
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое поможет ускорить выплаты гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице кабинета министров в социальной сети "ВКонтакте".

"В частности, установлен 3-дневный срок для оформления документов на предоставление выплат, - отмечается в документе. - Социальные выплаты пострадавшим гражданам, осуществляемые государственными внебюджетными фондами, будут производиться в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки".

 

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РоссияПаводок в Иркутской области
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