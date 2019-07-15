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Huawei намерена инвестировать в Италии $3 млрд

Как сообщили в итальянском подразделении компании, будет создана 1 тыс. рабочих мест

РИМ, 15 июля. /ТАСС/. Китайская коммуникационная компания Huawei намерена в ближайшие три года инвестировать в Италии $3,1 млрд, создав 1 тыс. рабочих мест. Об этом объявил в понедельник главный управляющий итальянского подразделения компании Томаса Мяо, передает агентство ANSA.

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Он напомнил, что компания присутствует на итальянском рынке на протяжении 15 лет. "Компания инвестирует $1,9 млрд в приобретение комплектующих, $1,2 млрд - на маркетинг и рыночные операции и $52 млн на исследовательские программы и развитие", - уточнил он.

Итальянское правительство под давлением администрации США, которая утверждает, что, сотрудничая с китайской компанией сфере развития систем мобильной связи пятого поколения (5G) европейские страны подвергают угрозе свою информационную безопасность, исключило соответствующий пункт из соглашений, подписанных в марте во время визита председателя КНР Си Цзиньпина. Однако, как затем утверждалось, сотрудничество не прекращено, но осуществляется с учетом всех аспектов обеспечения информационной безопасности.

Компания оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.

Теги
АвстралияСШАИталияКитайСи Цзиньпин
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