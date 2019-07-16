Президент Молдавии обеспокоен возможным прекращением транзита газа через Украину

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Молдавия обеспокоена возможным прекращением транзита газа через Украину в будущем году. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в интервью ТАСС накануне предстоящего в среду рабочего визита в Москву, в ходе которого он намерен обсудить ситуацию с руководством "Газпрома".

"Действующий контракт на поставку голубого топлива в республику истекает в конце 2019 года, необходимо согласовать и подписать новый, - отметил президент. - Ситуация с транзитом через Украину очень непростая и во многом зависит от политической ситуации в соседнем государстве. Есть риск сокращения транзита газа из России в балканские страны через Украину и нашу страну, начиная с 2020 года". По его словам, это негативно скажется на доходах республики от транзитных услуг, а также может привести к сокращению, а то и прекращению поставок российского газа в республику.

Додон сообщил, что трубопровод Унгены - Кишинев для альтернативных поставок газа из соседней Румынии, на который ЕС выделял деньги прежним правительствам Молдавии, так и не достроен. "Но даже если он будет готов, непонятно, откуда взять для него газ. Также неясно, сможет ли республика в случае необходимости наладить реверсные поставки газа через ту же украинскую газотранспортную систему", - сказал он.

Просьба о скидке

Глава Молдавии также намерен просить "Газпром" о предоставлении скидки на поставляемый газ в связи с непростой экономической ситуацией в стране, которую оставило прежнее правительство Павла Филипа.

"Прежний кабинет оставил нам в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] действительно могут резко подскочить. Избежать этого можно задействовав как внутренние резервы, так и внешние - договариваться с "Газпромом" о скидке, причем не с первого января, а прямо сейчас. Считаю, что в этом нам может помочь полученный республикой статус наблюдателя при ЕАЭС", - пояснил Додон. По его словам, в ходе визита в Москву он намерен представить руководству "Газпрома" кандидата на пост руководителя совместного российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадима Чебана, который ранее занимался энергетикой в министерстве экономики, был заместителем главы Гагаузской автономии. "Он и займется решением этих проблем", - уточнил Додон.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку в размере 25% на поставляемый республике газ. По итогам встречи с Миллером на полях Петербургского международного экономического форума глава Молдавии сообщил о договоренности начать переговоры с "Газпромом" по условиям новых контрактов на поставку газа в республику и на его транзит с 1 января 2020 года. В прошлом году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году.