Курс фунта стерлингов достиг двухлетнего минимума из-за угрозы Brexit без сделки

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Курс британского фунта стерлингов достиг двухлетнего минимума по отношению к доллару на фоне растущих опасений о скором выходе Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit, сообщила во вторник газета "Файнэншл таймс".

Курс фунта к доллару упал во вторник на 0,9%, до 1,2399 - самого низкого уровня с апреля 2017 года. По отношению к евро британская национальная валюта потеряла 0,5%, опустившись до 1,1058.

Brexit без сделки произойдет в случае прихода к власти фаворита избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. Газета обратила внимание на его предложение, суть которого состоит в том, чтобы при реализации Brexit Великобритания отказалась от так называемого бэкстопа (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit). Эта идея неоднократно отвергалась Брюсселем. Один из европейских дипломатов, по данным "Файнэншл таймс", предположил, что британский политик, судя по всему, живет в "фантастическом" мире.

Телеканал "Скай ньюс" ранее информировал, что Джонсон и его сторонники рассматривают возможность приостановки работы парламента для реализации выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Согласно его данным, для реализации данного плана планируется, чтобы королева Елизаветы II произнесла тронную речь в начале ноября, открыв новую парламентскую сессию тогда, когда страна уже покинет ЕС. Однако источники "Файнэншл таймс" в команде Джонсона отвергли подобные утверждения, подчеркнув приоритет достижения сделки с Брюсселем.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.