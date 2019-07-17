Суд отказал в принятии обеспечительных мер по иску Evison Holdings к банку "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области в среду отказал в принятии обеспечительных мер по исковому заявлению Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) в виде приостановления решения о прекращении полномочий и. о. председателя правления банка "Восточный" Александра Нестеренко, о назначении на эту должность Вячеслава Арутюняна и наделения его правом подписания документов, и о рекомендации Арутюняну назначить главным исполнительным директором банка "Восточный" Константина Рогова, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отказать в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер", - сказал судья.

Компания Evison Holdings подала иск 5 июля,в котором попросила принять по иску обеспечительные меры в виде приостановления действия решений совета директоров банка. Ответчиком по иску выступает банк "Восточный",

Evison указывала, что в случае непринятия таких обеспечительных мер есть существенный риск причинения банку, его акционерам и вкладчикам крупного вреда в связи со сделками, которые планируются к подписанию незаконно назначенным и. о. предправления банка. Речь идет о реструктуризации корпоративного кредитного портфеля со связанными сторонами - групп Зыкова и Бакулина.

Избрание совета директоров

Ранее сообщалось, что акционеры банка "Восточный" на годовом собрании 28 июня избрали новый совет директоров. Тогда представитель Baring Vostok заявил, что инвестфонд считает новый совет директоров нелегитимным, так как шесть кандидатов от Evison Holdings отозвали свое согласие на избрание в совет директоров. Тогда же в компании Finvision (другой акционер "Восточного", принадлежит Артему Аветисяну) заявляли, что считают это попыткой сорвать избрание нового совета директоров банка и "искусственно создать условия для дальнейшего оспаривания решения общего собрания акционеров в суде".

Finvision Holdings на собрании акционеров голосовала с учетом 9,9% акций, которые ранее по решению суда получила от Evison Holdings в рамках колл-опциона. До этого Baring Vostok владел 52% банка "Восточный", Finvision - 32%.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (владел 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании Finvision Holdings (владела 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший банком "Юниаструм", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

24 июня структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка "Восточный" в пользу холдинга Finvision.