Эксперт: отмена перекрестного субсидирования может снизить бизнесу тарифы за свет до 15%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ликвидация перекрестного субсидирования в электроэнергетике потенциально может привести к снижению конечных цен на электроэнергию для бизнеса на 10-15%, но в таком случае и тарифы для населения должны расти темпами выше инфляции. Об этом сообщил ТАСС партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев.

"Потенциально конечные цены на электроэнергию могут снизиться на 10-15%. Тарифы для населения при этом тоже должны расти опережающим темпом, Минэкономразвития предусматривает это в своем долгосрочном прогнозе, там тарифы для населения растут на 1 п. п. быстрее инфляции", - сказал он.

По оценке Жихарева, ликвидация перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет субсидий из федерального бюджета в случае поддержки этого предложения обойдется минимум в 300 млрд рублей в год. При этом он отмечает, что сейчас нельзя сказать, приведет ли это к равноценному снижению цен на электроэнергию для бизнеса.

"Если предложение Минэкономразвития будет поддержано, ежегодно в федеральном бюджете необходимо будет предусматривать субсидию не менее 300 млрд рублей. Отразится ли это равноценным снижением конечных цен для бизнеса или станет расцениваться как дополнительный инвестиционный источник энергетиков для решения новых масштабных задач, говорить пока рано", - добавил он.

По оценке Минэкономразвития, ежегодные расходы бюджета РФ на субсидирование тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей в рамках ликвидации перекрестного субсидирования составят 402 млрд рублей. В материалах ведомства отмечается, что снижение тарифов на электрическую энергию в рамках решения проблемы перекрестного субсидирования коснется более 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект указа президента РФ, разработанный МЭР, в котором до 1 октября 2019 года предлагается утвердить нормативные правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета и с 1 января 2020 года обеспечить снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

Мнение рынка

В пресс-службе ассоциации "НП Совет рынка" ТАСС сообщили, что ассоциация всегда последовательно придерживается позиции о необходимости снижения перекрестного субсидирования на оптовом и розничных рынках.

"По мнению ассоциации, в целях эффективного формирования объема и последующего администрирования использования бюджетных средств (в случае использования данного механизма) необходимо, во-первых, провести точную оценку объема компенсируемой величины перекрестного субсидирования (по каждому из ее видов), во-вторых, предусмотреть график снижения объема субсидий (увязанный с темпами изменения регулируемых тарифов), в-третьих, проработать механизмы доведения субсидий до целевых групп", - говорится в сообщении представителя пресс-службы "НП Совет рынка".

Ранее в пресс-службе Минэнерго РФ ТАСС сообщили, что министерство изучает инициативу коллег из Минэкономразвития о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета. В пресс-службе ФАС отметили, что документ о ликвидации перекрестного субсидирования, разработанный Минэкономразвития, не поступал в ведомство.

Основной целью деятельности "НП Совет рынка" является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Ассоциация участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности, разрабатывает и утверждает договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль над соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

Vygon Consulting - независимый национальный отраслевой консультант по вопросам развития ТЭК России.