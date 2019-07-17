Figaro: Карлос Гон подал иск против Nissan и Mitsubishi на сумму €15 млн

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Окружной суд Амстердама зарегистрировал иск экс-главы автомобильной корпорации Renault Карлоса Гона к компаниям Nissan и Mitsubishi на сумму €15 млн за нарушение трудового контракта при его увольнении из нидерландской компании Nissan - Mitsubishi (NMBV). Об этом в среду сообщила газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.

Как уточняет издание, 12 марта 2019 года совет директоров альянса Renault - Nissan - Mitsubishi отправил Гона в отставку одновременно объявив о роспуске компании NMBV и о заморозке связанной с ней, также нидерландской, Renault - Nissan BV. Однако адвокаты Гона настаивают, что ликвидация и увольнение француза из NMBV произошло с нарушением трудового договора.

При этом японские источники издания утверждают, что договор Гона с указанной нидерландской компанией вообще не мог быть расторгнут с нарушениями, так как он изначально был заключен в нарушение устава. Они напоминают, что три директора этой компании - Карлос Гон, Хирото Саикава из Nissan и Осаму Масуко из Mitsubishi по уставу не имели право получать деньги как сотрудники компании.

Однако в феврале 2018 года предприятие оформило Гона в качестве нового сотрудника, что позволило ему получать премии. Но, согласно правилам NMBV, чтобы компания заключила договор с новым сотрудником, этот контракт должен был сперва быть одобрен всеми тремя директорами, при этом Гон не сообщил о договоре своим коллегам.

Как считают эксперты издания, Гон понимает, что ему не выиграть это дело. По их мнению, интерес француза заключается в том, чтобы перевести часть своего дела под юрисдикцию европейской страны.