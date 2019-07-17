Следствие 18 июля предъявит обвинение владельцу "Нового потока" Мазурову

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следственные органы намерены в четверг предъявить обвинение владельцу "Нового потока" Дмитрию Мазурову, говорится в заявлении компании.

Что известно о деле против владельца "Нового потока"

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"18 июля 2019 года органы предварительного следствия намерены предъявить Дмитрию Мазурову обвинения", - отмечается в заявлении "Нового потока".

Тверской суд Москвы 15 июля избрал Мазурову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве по заявлению Сбербанка.

Согласно материалам дела, Мазурову вменяется хищение на $29 млн.