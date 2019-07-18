Росэнергоатом готов оперативно подключить четвертый энергоблок Калининской АЭС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Калининской АЭС, частично отключившийся рано утром действием защиты вместе с первым и вторым блоками станции, может быть оперативно подключен к энергосистеме. Об этом говорится в сообщении директора Департамента коммуникаций Росэнергоатома Андрея Тимонова.

"Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно его нагружать и подключать к энергосистеме", - отметил он