Руденя: профильные структуры держат на контроле ситуацию на Калининской АЭС под Тверью

ТАСС, 18 июля. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства держать на контроле обстановку на Калининской АЭС. Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба правительства области.

Что известно об отключениях на Калининской АЭС

Короткое замыкание трансформатора на АЭС привело к полному отключению двух и частичному отключению еще одного энергоблока станции. По данным Росэнергоатома, еще один энергоблок остается в работе. Суммарное снижение мощности станции составило 3 ГВт, радиационный фон в норме.

"Энергоснабжение потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства региона держать ситуацию на контроле", - сказал собеседник агентства.