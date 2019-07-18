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Отключение энергоблоков на Калининской АЭС

Руденя: профильные структуры держат на контроле ситуацию на Калининской АЭС под Тверью

Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме

ТАСС, 18 июля. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства держать на контроле обстановку на Калининской АЭС. Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба правительства области.

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Короткое замыкание трансформатора на АЭС привело к полному отключению двух и частичному отключению еще одного энергоблока станции. По данным Росэнергоатома, еще один энергоблок остается в работе. Суммарное снижение мощности станции составило 3 ГВт, радиационный фон в норме.

"Энергоснабжение потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства региона держать ситуацию на контроле", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская областьОтключение энергоблоков на Калининской АЭС
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