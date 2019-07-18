В "Газпроме" рассчитывают, что Дания в октябре согласует маршрут "Северного потока - 2"

ПЕТЕРСБЕРГ /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Дания в октябре согласует маршрут "Северного потока - 2". Об этом заявил в четверг журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, являющийся сопредседателем проходящего здесь "Петербургского диалога" с российской стороны.

"Мне кажется, что где-то в октябре они [власти Дании] должны нам дать согласования, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект", - сказал он.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50% проекта. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.