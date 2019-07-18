Минфин в августе внесет в правительство законопроект об онлайн-продажах алкоголя

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минфин рассчитывает повторно внести в правительство законопроект о дистанционной продаже алкоголя в августе, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Идет процесс внутреведомственного согласования. Были замечания правового управления президента, сейчас мы их учли и согласовываем текст. Минздрав против, соответственно, мы с ними подпишем протокол разногласий и направим опять в правительство, я думаю, в августе", - сказал Сазанов.

Ранее РБК сообщило, что Министерство финансов доработало законопроект о легализации онлайн-продаж алкоголя и планирует приступить к реализации проекта с 1 января 2020 года. Как передавало издание, первый этап продлится один год - до 1 января 2021 года. Ожидается, что в этот период вести онлайн-продажи смогут только производители и оптовые компании, а продавать можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

Категорически против легализации интернет-продаж алкоголя выступает Минздрав.