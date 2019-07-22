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Роструд назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряженности отмечается в Ингушетии
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда в России отмечается в Республике Ингушетия, на 1 июля 2019 года он составил 118,4, тогда как средний по России показатель 0,5. Таковы данные Роструда об основных показателях деятельности органов служб занятости на 1 июля 2019 года, опубликованные на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что уровень безработицы в Ингушетии составляет 9,8% и является самым высоким среди всех регионов РФ.

Также высокие коэффициенты напряженности зафиксированы в Чеченской Республике (23,8), Республике Дагестан (18,6), Карачаево-Черкесской Республике (6,1), Республике Тыва (5,2).

Согласно данным Росстата, всего в России работают 27,093 млн граждан. Численность безработных, по данным Роструда, на 1 июля 2019 года составила 745,7 тыс. человек, при этом уровень регистрируемой безработицы равен 1% по России в целом.

Теги
РоссияИнгушетияКарачаево-ЧеркесияТываДагестанЧечня
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