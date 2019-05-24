Средний класс. Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

И почему доход на самом деле не главный критерий, который определяет средний класс, — в материале ТАСС

Эксперты признают, что границы среднего класса — вопрос дискуссионный, ведь точного определения нет, а есть только его концептуальное понимание. При этом обыденное представление о среднем классе как о прослойке между богатыми и бедными может быть опасно своей обманчивостью, так как позволяет относить к нему слишком широкий круг людей. Мы изучили разные подходы и попытались понять, кто же он — типичный представитель среднего класса. По версии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

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ОЭСР относит к среднему классу людей, чей заработок укладывается в 75−200% медианного национального дохода. Медианный показатель характеризует доход человека, находящегося ровно посередине. То есть у половины населения заработок ниже этой цифры, у половины — выше. По данным Росстата, в 2017 году медианная зарплата в России составила 28 345 рублей в месяц. То есть, по методологии ОЭСР, к среднему классу относятся те россияне, кто зарабатывает по крайней мере от 22 100 до 56 690 рублей в месяц. По версии банка Credit Suisse Один из крупнейших банковских конгломератов в своем ежегодном докладе Global Wealth Report — о благосостоянии населения разных стран — закономерно уделяет внимание и положению среднего класса. Чтобы попасть в его число, в 2018 году, по версии Credit Suisse, россияне должны были зарабатывать в год $5–25 тыс., то есть по нынешнему курсу приблизительно 27–135 тыс. рублей в месяц. По версии The World Data Lab В 2018 году консалтинговая компания отнесла к среднему классу и богатым около половины населения Земли — 3,59 млрд человек. В расчетах компания использовала широко применяемую в мире методику, по которой к среднему классу причисляют всех, кто ежедневно зарабатывает $11–110. Авторы исследования признали, что средний класс не имеет четкого определения, и описывают его так: доход его представителя должен позволять ему покупать товары длительного пользования (например, автомобиль, холодильник или другую крупную бытовую технику), планировать отпуск, досуг и накапливать сбережения, которых хватит, чтобы в случае болезни или увольнения не оказаться за чертой бедности.

При этом The World Data Lab прогнозируют рост среднего класса — до 5,3 млрд человек к 2030 году. А большая его часть придется на жителей Азиатского региона. Рост, впрочем, скорее всего будет в абсолютных цифрах, так как в процентном отношении большинство экспертов уже давно говорят о сокращении этой прослойки населения.

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Кроме того, ее представители, вероятно, усложнят ситуацию крупным предприятиям, считают аналитики компании. "Большинство транснациональных корпораций, как правило, повсеместно предлагают более-менее одинаковый продукт, а одна из особенностей среднего класса — он любит дифференцированные предложения, то есть отличающиеся от аналогов", — отметил старший научный сотрудник Брукингского института, возглавлявший исследование The World Data Lab, Хоми Харас. Государству, по его мнению, тоже нельзя игнорировать средний класс, ведь именно он зачастую оказывается движущей силой гражданского общества. По версии Минэкономразвития Руководитель ведомства Максим Орешкин еще в 2017 году оценил нижнюю границу российского среднего класса в 20–30 тыс. рублей. Министр, однако, уточнил, что нужно не забывать делать поправку на место, где человек живет: в Москве и Санкт-Петербурге средний класс будет отличаться от небольшого города, не являющегося региональным центром. "И уровень дохода, и уровень потребления зависит от того, насколько богато общество, насколько высоки зарплаты в среднем. Поэтому средний класс в одной стране и в другой стране — это тоже всегда разный уровень потребления", — подчеркнул глава МЭР. Не доходами едиными Как видно, часто именно доходы становятся главным критерием для определения среднего класса, но его одного недостаточно для ясности — слишком уж различаются цифры. "Существуют разные подходы к определению того, кого же можно отнести к среднему классу. Так, экономисты ответят на этот вопрос с точки зрения доходов, социологи сделают акцент на уровне образования и профессиональной деятельности, другие эксперты обратят внимание на то, что сам человек думает о своем положении. Спор этот можно вести бесконечно. И он будет в корне неверным, — отметила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. — Важно учитывать все эти критерии в совокупности".

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Директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк и ее коллега — сотрудница Центра Александра Горяйнова также отметили, что категорически неправильно фокусироваться только на уровне дохода среднего класса. "Это привело к тому, что сегодня в обществе средний класс фактически ассоциируют с высокодоходной группой населения, хотя этот критерий не единственный, и более того, он не должен восприниматься как необходимый", — уточнила Алина Пишняк. "Вопрос "сколько зарабатывает средний класс?" не имеет смысла. Доходы меняются по времени и в пространстве. И 30 тыс. рублей в Москве совсем не то же самое, что 30 тыс. рублей, например, в Барнауле. Кроме того, под доходами, как правило, подразумевают зарплату. И тут надо понимать, приходится ли эта зарплата на одного человека или, скажем, на домохозяйство из четырех-пяти индивидов. Так, в первом случае 100 тыс. рублей — это серьезная цифра, а во втором же получается по 20 тыс. рублей на человека — близко к прожиточному минимуму", — объяснила Татьяна Малева. Так что же еще определяет средний класс? По версии Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Кроме благосостояния авторы недавнего исследования определяют средний класс на основе еще двух критериев: социально-профессионального статуса;

самоидентификации. При этом когда они оценивали благосостояние, то уделяли внимание не только доходам, но также сбережениям, наличию дорогостоящих товаров длительного пользования (например, автомобиль), недвижимости и земельных участков. А доход определяли, концентрируясь на семьях из категорий, которые, по данным Росстата на 2017 год, зарабатывали примерно 45 767 — 127 006 рублей. Но, что важно, одного критерия недостаточно, чтобы отнести домохозяйство к среднему классу, подчеркнула Алина Пишняк. Его так называемое ядро состоит из тех, кто соответствует всем трем критериям, а полуядро — тех, кто хотя бы двум из них, на периферии остаются домохозяйства с одним критерием. Вместе ядро и полуядро формируют обобщенный средний класс, на который в России в 2017 году приходилось 28,4% населения.

Говоря о профессиональной деятельности этого класса, авторы исследования уточнили, что сейчас "значительная доля его представителей относится к работникам бюджетного сектора — образование, здравоохранение, и, что немаловажно, сильно увеличилась доля представителей силовых структур. Также много работников связаны с торговлей и сектором услуг. Нельзя не отметить и промышленность, но значительно в меньшей степени, чем раньше".

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Под самоидентификацией же понимается субъективная оценка самим человеком его положения в обществе. Алина Пишняк рассказала, что в 2010-х больше профессионалов стали идентифицировать себя со средним классом. Впрочем, последний кризис вновь заставил их усомниться в этом. "И дело тут скорее не в падении уровня жизни, а в сужении возможностей и смене социального настроения", — уточнила эксперт. Кроме того, средний класс довольно активно тратит деньги на платные услуги. Так, его представители больше других вкладываются в обучение, медобслуживание, страхование, банковские продукты, отдых и досуг. В среднем на обучение и уход за детьми "середняки" тратят в год 31 808 рублей (на детей школьного возраста) и 31 647 рублей (на детей дошкольного возраста). Собственные курсы, преподаватели, повышение квалификации и т.д. обходятся взрослым из среднего класса дешевле — в 21 467 рублей. На страхование жизни, имущества и т.д. уходит 22 777 рублей, а на покупку лекарств и медицинские обследования — 17 086 рублей в год. По версии Института социологии РАН В 2014 году ИС РАН представил доклад об изменениях среднего класса в России за десять лет. Для того чтобы определить, кого к нему можно отнести, исследователи тогда предлагали критерии, во многом аналогичные рассмотренным в работе Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ. Уровень образования — не ниже среднего специального.

Занятость на интеллектуальной работе — не физический труд. Сюда эксперты включили руководителей, специалистов с высшим образованием, офисный персонал, предпринимателей, самозанятых и служащих — в том числе, кстати, и военных. Татьяна Малева в свою очередь отметила, что "средний класс — это белые воротнички: люди с высшим образованием, занимающиеся интеллектуальным трудом. Выделить конкретный список профессий вряд ли получится — он, конечно, есть, но постоянно меняется, так как возникает множество видов деятельности, которых не было раньше". Уровень доходов — не ниже медианных в том месте, где живет человек. Напомним, в 2017 году, по данным Росстата, медианная зарплата по стране составила 28 345 рублей в месяц.

В западных исследованиях, как правило, критериев образования и профессиональной занятости бывает достаточно, чтобы признать человека средним классом, отмечали эксперты. В России же возникают нюансы — именно их и учитывает критерий медианного дохода. Самоидентификация. При всех численных показателях очень важно, как человек оценивает свое положение в обществе. В ИС РАН предлагали участникам исследования поставить себя на условную социальную лестницу из десяти ступеней. Средним классом признавались те, кто "вставал" на четвертую ступень и выше.

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Такой подход нередко критикуют, но надо отдать ему должное — безосновательно на то или иное место в социальной структуре человек себя не поставит, считает Татьяна Малева. Как правило, он делает выводы и оценивает себя в сравнении с окружением. Так что человек, который назовет себя средним классом, из какого-нибудь маленького города, скорее всего, будет более прав, чем аналитики, пытающиеся загнать его в рамки определенных доходов. Впрочем, мало считать себя средним классом — надо ему еще и соответствовать. То есть, по методике ИС РАН от 2014 года, представитель среднего класса зарабатывает интеллектуальным трудом не менее 28 345 рублей в месяц, у него как минимум среднее специальное образование, и он оценивает себя минимум на четыре из десяти баллов на социальной лестнице. Таким образом, в 2014 году численность российского среднего класса составила 42% населения в целом и 44% работающих россиян в частности. По мнению Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) "Средний класс — это люди, которые получают достойную заработную плату, позволяющую им владеть недвижимостью, автомобилем, выезжать в отпуск за границу, не иметь проблем с текущим потреблением и иметь возможность делать сбережения", — объясняла эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова по результатам проведенного в 2018 году исследования. Его авторы также определили основные маркеры среднего класса, такие как качественное образование, занятость интеллектуальным трудом или предпринимательством, причисление себя к этому слою населения, собственная недвижимость, высокий уровень текущего потребления и накопления.

Описание Туристы возле бассейна в отеле, Гавана, Куба © REUTERS/Alexandre Meneghini

Аналитики подсчитали, что зарплата среднего класса должна позволять человеку без просрочек оплачивать: ипотеку, автокредит, расходы на текущее потребление, отпуск и сбережения. Таким образом, минимальный доход для этой категории граждан составил 60 тыс. рублей — в Орловской области. В среднем по России этот показатель достиг 69,1 тыс. рублей, а в крупнейших мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — вырос до 121 тыс. и 85 тыс. рублей соответственно. Елена Анисимова уточнила, что в целом доля населения, которое можно отнести к среднему классу, по России составляет около 8−9%. А основной прирост можно наблюдать только в финансовых центрах — Москве и Санкт-Петербурге — и добывающих регионах. У миллениалов меньше возможностей, чем у их родителей О назревающем кризисе среднего класса еще в начале 2017 года заявляла директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. А в своем недавнем докладе ОЭСР отметила повсеместное уменьшение его численности на протяжении уже не одного десятилетия. Так, с 1980-х по 2010-е годы доля среднего класса упала с 64% до 61% населения в странах организации. При этом по разным государствам цифры могут отличаться: от 50% (в США) до 70% (скандинавские страны). А происходит это на фоне роста имущественного неравенства: сегодня разница в доходах между 10% самого богатого населения стран ОЭСР и 10% самого бедного составляет 9,5 раза, хотя еще в 1980-х показатели отличались только в 7 раз.